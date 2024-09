Lautaro Martinez candidato al Pallone d’Oro! Tre dalla Serie A (due dell’Inter)

Oltre ad Hakan Calhanoglu, anche Lautaro Martinez sarà fra i trenta giocatori che si contenderanno il prossimo Pallone d’Oro. Solo tre i candidati della Serie A (considerando la stagione dello scorso anno), due dell’Inter e nessuno di Juventus e Milan.

ALTRO CANDIDATO – Non solo Hakan Calhanoglu. Anche Lautaro Martinez, infatti, rappresenterà l’Inter nella prossima cerimonia per il Pallone d’Oro. Annunciati da France Football i trenta candidati per il prestigioso premio a livello individuale. L’argentino arriva da una fantastica stagione: capocannoniere dei nerazzurri campioni d’Italia e decisivo (oltre a essere capocannoniere) per la vittoria in Copa América dell’Argentina. Da qui, la decisione di inserirlo fra i trenta. Con buone probabilità magari non di vincere, ma quantomeno di salire a podio.

Lautaro Martinez e Calhanoglu portano alto il nome della Serie A: due su tre dell’Inter

POCA RAPPRESENTANZA – Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu sono due dei soli tre giocatori della Serie A (della scorsa stagione, ovvero quella presa in considerazione per le nomination) presenti nella lista dei trenta che si contenderanno il Pallone d’Oro. Oltre a loro Ademola Lookman, decisivo con la sua tripletta nella storica vittoria dell’Europa League con l’Atalanta. Allargando l’orizzonte, sono presenti in lista anche Artem Dovbyk e Mats Hummels, entrambi nuovi acquisti per la Roma, ma che lo scorso anno giocavano rispettivamente nel Girona e nel Borussia Dortmund finalista di Champions League. Non pervenute, invece, Milan e Juventus.