Lautaro Martinez e il Pallone d’Oro: retroscena sulla posizione – Sky

Lautaro Martinez tra pochi giorni conoscerà il responso sulla vittoria o meno del Pallone d’Oro. Il capitano dell’Inter sicuro già di una cosa.

TOP FIVE – Rientrato Lautaro Martinez ma l’allenamento sarà nel pomeriggio. Con lui rientrano pure Mehdi Taremi e Zielinski. Quest’ultimo fatto gli esami che hanno evidenziato un’elongazione ai flessori (clicca QUI per vedere i tempi di recupero). Il Toro, uomo del momento dopo aver segnato con la Nazionale e vista la candidatura al Pallone d’Oro, non sarebbe, racconta Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, in lizza per la vittoria finale. Al momento partono favoriti Vinicius Junior, il favorito per eccellenza, subito dietro Rodri e Jude Bellingham. Con l’Inter si è svegliato dopo una preparazione difficile e un po’ corta, ma Inzaghi spera di riaverlo al top in vista delle prossime partite di campionato e Champions League.

Lautaro Martinez-Pallone d’Oro, dopo il gol con l’Argentina ora riprendersi l’Inter

STEP – Dopo aver vinto i Mondiali e la Copa América, con tanto di gol decisivo in finale contro la Colombia, oltre all’essere diventato capitano dell’Inter e campione d’Italia da capocannoniere, il numero 10 nerazzurro ha un importante compito. Che è ciò che, storicamente, ha funto da “ago della bilancia” per la vittoria del più importante premio calcistico a livello individuale. Ovvero la UEFA Champions League. Dopo averla sfiorata nel 2023, quest’anno ha nuovamente la possibilità di riprovarci.