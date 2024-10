Lautaro Martinez Pallone d’Oro? Messi non basta: ultimo step – CdS

Endorsement chiaro di Leo Messi a Lautaro Martinez in merito alla vittoria del Pallone d’Oro. Ma il voto della Pulce non basterà. Il capitano dell’Inter dovrà compiere un ultimo step.

ENDORSEMENT – Le parole di Messi dell’altra notte non sono di facciate, anzi. Lui quelle cose nei confronti di Lautaro Martinez le pensa veramente. Sì, perché tra i due la connection è chiara ed evidente e non solo tra semplici connazionali, che giocano insieme per lo stesso Paese. Lautaro Martinez e Leo Messi, infatti, sono accomunati da una grandissima amicizia dentro e fuori dal campo e proprio sul rettangolo verde, questa è tale da regalare prodezze e giocate da urlo. Contro la Bolivia, nel 6-0 rifilato dall’Argentina nell’ultima uscita, è solamente l’ultimo esempio. Il Toro ha regalato l’assist per il primo dei 3 gol segnati dal numero 10. Ed è poi stato ricambiato con il passaggio vincente per la sua prodezza personale. Al termine della partita, Messi ha ribadito il suo pensiero sul Pallone d’Oro, già peraltro sostenuto dallo stesso CT Lionel Scaloni, e lo stesso ha fatto il diretto interessato. Il capitano dell’Inter infatti non si è assolutamente nascosto. Ma alla fine dei giochi il prossimo 28 ottobre, il premio andrà a Vinicius Junior.

Vinicius batterà Lautaro Martinez: c’è un parametro per il Pallone d’Oro

PARAMETRO – Il Pallone d’Oro andrà comunque a Vinicius. Il brasiliano del Real Madrid, nonostante una brutta Copa America, ha però vinto la Liga e soprattutto la Champions League. E la Coppa dalle grandi orecchie, a quanto pare, conta di più rispetto al trofeo continentale per le nazionali americane. Lautaro Martinez ha chiuso l’ultima stagione in trionfo, vincendo scudetto e Copa America e concludendo entrambi i tornei come capocannoniere. Non basta. La Champions League è il parametro di riferimento, ecco perché, come sottolinea il Corriere dello Sport, manca quest’ultimo step a Lautaro per entrare nell’Olimpo dei grandi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno