Lautaro Martinez da Pallone d’Oro! A Monaco partita totale – CdS

Partita spaziale di Lautaro Martinez martedì sera in Bayern Monaco-Inter. Il Toro, arrivato a sette gol in questa edizione della Champions League, si sta consacrando come un top assoluto.

TOTALE – Dopo il settimo posto dell’ultima edizione, adesso Lautaro Martinez può pensare davvero in grande. E il Corriere dello Sport titola sul capitano dell’Inter un eloquente “Pallone Toro“. Sì, perché nella tana del Bayern Monaco, all’Allianz Arena, teatro della finalissima del 31 maggio, il numero 10 dell’Inter ha giocato una partita da 10 in pagella. E non solo per il gol. L’argentino campione del Mondo ha mostrato a Kompany, a Kane e al mondo intero le caratteristiche dell’attaccante totale. Ha giocato tutto campo: centravanti, regista offensivo, difensore quando si trattava di sradicare il pallone dai piedi dei tedeschi. Basti pensare, che Lautaro, ben tre volte, è rientrato al limite dell’area per recuperare il pallone. Insomma, una prestazione da Pallone d’Oro.

Lautaro Martinez trascina l’Inter: leader e gol. Giocatore totale

UNSTOPPABLE – In questa edizione della Champions League, Lautaro Martinez ha già segnato sette gol, una in meno del record assoluto di Samuel Eto’o che con otto gol rimane il giocatore nella storia dell’Inter ad aver segnato di più in una singola edizione della coppa dalle grandi orecchie. Il tempo per superare il camerunese c’è. Nella classifica all-time del club nerazzurro, Lautaro ha agganciato Roberto Boninsegna come gol in Europa 22. E dopo aver timbrato contro Barcellona, Liverpool e Real Madrid, ecco la rete ad un’altra regina come il Bayern Monaco. Ma il capitano, conclude il Corriere dello Sport, non vuole fermarsi qui. Monaco è il grande sogno.

