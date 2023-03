Lautaro Martinez: «Un orgoglio essere capitano dell’Inter! Miglior momento»

Lautaro Martinez è protagonista di un’intervista rilasciata a TyC Sports in Argentina. L’attaccante dell’Inter, nelle ultime partite capitano per l’assenza di Handanovic e Brozovic, mostra tutta la sua soddisfazione per il ruolo che sta ricoprendo.

OTTIMO MOMENTO – Lautaro Martinez è felice per gli ultimi mesi della sua carriera. Il numero 10 parla in particolare della fascia: «È un orgoglio essere il capitano dell’Inter. Ho avuto vari periodi dove stavo bene però credo che oggi sia uno dei migliori che sto vivendo nel club, per tutto quello che significa vestire la fascia e realizzare diversi gol. Sto giocando molte partite con continuità, questo è importante».

