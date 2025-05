Lautaro Martinez, oggi esami! Scenario da confermare e 3 opzioni – SM

Oggi fari puntati su Lautaro Martinez in casa Inter. Il Toro farà gli esami per capire meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Intanto, si valutano tre opzioni alternative. Le ultime da Sport Mediaset.

ESAMI – L’unica nota negativa della serata del Montjuic per l’Inter è stato l’infortunio di Lautaro Martinez. Il Toro è uscito al termine del primo tempo della sfida e la prima diagnosi dei medici nerazzurri è stata quella di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Oggi il capitano si sottoporrà a degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Una volta fatti gli esami, si capiranno anche i tempi di recupero. Difficilmente potrà esserci per Inter-Barcellona, sfida ritorno delle semifinali di Champions League (nonostante le parole del collega di Repubblica Franco Vanni).

Si aspettano gli esami per l’infortunio di Lautaro Martinez e ci sono 3 opzioni alternative

SCENARIO E ALTERNATIVE – Da verificare se gli esami di Lautaro Martinez confermeranno la prima diagnosi dei medici, ossia quella del risentimento, sperando che non ci sia alcuna lesione. Intanto, si valutano anche le opzioni alternative. Le prime due sono ovviamente gli attaccanti di scorta Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, con l’iraniano entrato nel complesso bene nel secondo tempo di Barcellona-Inter. Ma occhio anche ad una terza ipotesi: l’avanzamento sulla trequarti di uno tra Henrikh Mkhitaryan o Davide Frattesi, in una sorta di 3-5-1-1.