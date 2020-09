Lautaro Martinez, offerta del Real Madrid? La risposta netta dell’Inter – Sky

Lautaro Martinez Sanchez Inter-Brescia

La presunta offerta del Real Madrid per Lautaro Martinez ha tenuto banco in queste ultime ore, ma alle recenti smentite dalla Spagna si aggiungono quelle dall’Italia

In queste ultime ore è scoppiata la bomba di mercato su un presunto accordo vicino tra Inter e Real Madrid per la cessione di Lautaro Martinez al club spagnolo (leggi qui). Dagli attori in gioco direttamente interessati però non sono arrivate conferme, anzi, smentite abbastanza secche. Dalla Spagna infatti giungono voci, provenienti da fonti interne al Real Madrid, che sono di totale chiusura a un affare del genere (leggi qui) e anche in Italia la posizione dell’Inter sembra di essere di netta chiusura a ogni ipotesi di cessione per l’attaccante argentino. Il punto è spiegato abbastanza esplicitamente da Fabrizio Romano per Sky Sport: «L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già nei giorni scorsi: “Per noi è fuori dal mercato da quando è scaduta la clausola”».