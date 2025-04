Lautaro Martinez, numeri perfetti! Nel mirino un ex Inter

Lautaro Martinez sogna in grande e ha messo nel mirino un giocatore storico dell’Inter. Il percorso potrebbe diventare simile. Ma ci sarà da lavorare.

SOGNI – Lautaro Martinez, così come Diego Alberto Milito. L’attaccante dei nerazzurri, che con l’Inter ha vinto quasi tutto, vuole provare a replicare le orme del suo connazionale. Il principe di Milano è ormai diventato un obiettivo dichiarato dal Toro. Un percorso non semplice per Lautaro Martinez, visti anche i tempi diversi. Quindici anni fa, c’era meno pressione. Adesso invece, c’è qualche responsabilità in più. L’Inter comunque, sta svolgendo un percorso perfetto e con alcune forze che rischiano ormai di andare al collasso. L’infortunio di Marcus Thuram rischia di essere la ciliegina sulla torta in questo finale di stagione, con il derby di ritorno e la sfida d’andata contro il Barcellona che si giocherà tutto nei prossimi dodici giorni.

Lautaro Martinez, numeri da Champions League! Adesso altre due

NUMERI – Intanto Lautaro Martinez sogna in grande e i numeri continuano a restare dalla sua anche a livello europeo. Se in campionato c’era stato un piccolo blackout, in Champions League Lautaro Martinez ha viaggiato con cifre astronomiche. L’attaccante dell’Inter va in marcatura una volta ogni 81′ minuti, più di Rapinha e Lewandowski che saranno i prossimi avversari dei nerazzurri in semifinale. Questa la prova che il percorso in Champions League è stato perfetto e potrebbe diventare anche storico. A questo poi, si aggiunge una difesa solida che ha retto bene nel doppio confronto contro il Bayern Monaco.