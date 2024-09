Lautaro Martinez e non solo: sestina di cambi per Monza-Inter – SM

Lautaro Martinez ad oggi non è favorito per giocare dall’inizio Monza-Inter. Il capitano, rientrato ieri ad Appiano Gentile, può essere panchinato insieme ad altri cinque compagni.

ROTAZIONI – Verso Monza-Inter, match valido per la quarta giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo dopo quelli contro Lecce e Atalanta. Ma l’Inter è attesa da un tour de force non banale: infatti, dopo la trasferta di Monza, la Beneamata giocherà contro Manchester City e Milan. Simone Inzaghi dunque farà le sue rotazioni per impiegare al meglio i suoi interpreti e mandare in campo la miglior formazione possibile. Rischia il posto da titolare Lautaro Martinez, rimasto a secco anche nelle due partite giocate con la maglia dell’Argentina contro Cile e Colombia.

Monza-Inter, Lautaro Martinez a rischio: possibili sei cambi!

PROBABILE – Lautaro Martinez può trovare la panchina in Monza-Inter. Al suo posto, scalpita Mehdi Taremi, a caccia del suo primo gol ufficiale in maglia nerazzurra. Oltre all’iraniano, occhio al possibile ingresso dall’inizio di de Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Asllani e Zielinski. Se dovessero essere confermate queste scelte, Inzaghi si priverebbe di 2/3 del centrocampo titolare, con il solo Nicolò Barella in campo tra i titolarissimi. Di seguito la probabile formazione secondo Sport Mediaset:

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi.