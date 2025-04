Lautaro Martinez non si ferma: ecco le scelte di Inzaghi – CdS

Ultime cinque partite in Serie A, domani la semifinale di Coppa Italia e poi si spera tre partite di Champions League. L’Inter si prepara al rush finale, con un uomo al comando scrive il Corriere dello Sport.

CAPITANO – C’è un uomo, là davanti in casa Inter. Ancora una volta Lautaro Martinez si è ritrovato da solo in attacco. Con Marcus Thuram in infermeria, la solitudine del Toro è tornata ad essere evidente, scrive il Corriere dello Sport. Questa la conseguenza di un reparto offensivo che, in concreto, può contare soltanto sui due titolari, nonostante sia composto da 5 elementi. Tra tutti, Arnautovic ha dato qualche squillo e che, in caso di scudetto, non gli potrà non essere riconosciuto di avere segnato gol pesanti, vedi quelli con Fiorentina, Monza, Udinese e Cagliari.

Inter, rush finale! Serve gestire le forze

FLOP IN COPPIA – All’Inter, invece, sono mancati sia Taremi che Correa. Entrambi non hanno giustificazioni. Anche a Bologna, la loro prestazione è stata sconcertante, seppur non sorprendente in ragione dei precedenti. La prima vera assenza è stata sul piano dell’atteggiamento, e per l’iraniano la scusa della pubalgia non può essere validata. A partire dall’estate, dovrà essere presa anche una decisione sul suo futuro. Per Correa invece, nessun dubbio. Lascerà l’Inter a fine stagione visto il contratto in scadenza.

SCELTE – L’Inter, intanto, deve pensare soprattutto al presente, con la sfida di domani che sarà l’accesso alla prossima finale di Coppa Italia. E Inzaghi si pone qualche dubbio, su come ci si dovrà presentare. Titolari o giro di turn-over contro il Milan? Con la gara contro Roma e Barcellona all’orizzonte, normale dover dare fiato a qualcuno. Il nodo più complicato resta in attacco, con Lautaro Martinez che sta facendo gli straordinari in casa Inter. Al suo posto potrebbe giocare Arnautovic, con uno tra Taremi e Correa al suo fianco. In campo sicuramente Bastoni e Mkhitaryan, squalificati in Serie A e Dimarco. Dubbio per Calhanoglu, ma difficilmente Inzaghi si priverà di lui nel derby.