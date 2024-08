Lautaro Martinez non si è allenato alla vigilia di Inter-Lecce! – Sky

Lautaro Martinez non si è allenato alla vigilia di Inter-Lecce. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Notizia molto importante.

TEGOLA – Affaticamento muscolare agli adduttori per Lautaro Martinez, che dunque, non si è allenato alla vigilia di Inter-Lecce. I nerazzurri, che si sono allenati a San Siro, con molta probabilità non potranno contare sul capitano in vista del match contro i salentini. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, domani le sue condizioni saranno nuovamente valutate, ma a quanto pare si andrà verso il forfait. Pronto Mehdi Taremi, che scalpita per giocare dall’inizio al fianco di Thuram. Nulla di grave per il capitano nerazzurro, ma per precauzione domani l’Inter dovrebbe risparmiarlo.

Lautaro Martinez verso il forfait per Inter-Lecce: c’è Taremi

SOSTITUTO – Taremi dunque si scalda per giocare dall’inizio Inter-Lecce. L’iraniano approfitterà del forfait ormai probabile del Toro argentino per esordire dal primo minuto e lo farà a San Siro. L’argentino contro il Genoa non era apparso brillantissimo, tanto da uscire verso il finire della partita. Ora questo problema fisico, che lo porterà a saltare probabilmente l’esordio a San Siro, a casa sua, contro il Lecce di Luca Gotti. Tandem, dunque, inedito domani al Giuseppe Meazza con Taremi, che non vede l’ora di mettersi in bella mostra davanti ai suoi nuovi tifosi.