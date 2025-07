Lautaro Martinez, niente rientro in Italia! Partenza diversa per il capitano

Con l’uscita dal Mondiale per Club, l’Inter adesso godrà di un lungo periodo di pausa prima di ritrovarsi a Milano per dare il via alla nuova stagione. Chi non partirà con la squadra in direzione Italia sarà proprio Lautaro Martinez, ed ecco perché.

RIENTRO – Nella giornata tra oggi e domani, è previsto il rientro a Milano della squadra, ma tra i giocatori non ci sarà Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha deciso di prendere una strada diversa rispetto al resto del gruppo. Invece di tornare in Italia insieme ai compagni, il numero dieci nerazzurro ha scelto di volare direttamente verso l’Argentina, dove trascorrerà il suo periodo di vacanza. Questa scelta gli permetterà di raggiungere la propria terra natale senza dover fare scalo a Milano, ottimizzando i tempi e cominciando da subito il riposo estivo.

Inter, Lautaro Martinez prende un altro volo! Il punto

GRUPPO – Il resto della squadra, invece, farà ritorno nel capoluogo lombardo prima di prendersi qualche settimana di pausa. I calciatori si divideranno per godersi le vacanze insieme a famiglie e compagne, con l’obiettivo di tornare freschi e motivati per l’inizio della nuova stagione sportiva. In vista della ripresa della preparazione pre-campionato, i nerazzurri godranno quasi di un mese di stop. Un modo per staccare la spina e ricaricare le energie dopo una stagione intensa, sia sul piano fisico che mentale.