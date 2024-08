Lautaro Martinez, niente ansia! Una data da segnare per il recupero

Fino a quando l’Inter dovrà fare a meno di capitan Lautaro Martinez? Simone Inzaghi non ha fretta ma può sperare in una data per il rientro.

ASSENZA – L’affaticamento muscolare riscontrato nei giorni scorsi ha costretto Simone Inzaghi a lasciare il suo numero dieci fuori dalla lista dei convocati per Inter-Lecce. Ecco che, quindi, ieri sera Lautaro Martinez si accomodato sulle poltrone della tribuna di San Siro, da dove ha seguito con grande partecipazione tutta la sfida insieme alla sua famiglia. Questa mattina, invece, il capitano nerazzurro si è rivisto sul prato di Appiano Gentile, svolgendo però un lavoro a parte rispetto a quello del resto della squadra.

Lautaro Martinez, le tempistiche previste per il rientro!

DATA – I tifosi nerazzurri si chiedono quando finalmente Lautaro Martinez potrà tornare a dare una mano ai propri compagni, soprattutto pensando alla sfida di venerdì prossimo contro l’Atalanta. Mister Inzaghi, però, non ha alcuna fretta di scoprirlo perché, come sempre in questi casi, la parola d’ordine è cautela. Sulle condizioni e sul rientro dell’attaccante argentino, comunque, c’è grande positività. Lautaro Martinez, infatti, sta meglio e dai controlli ai quali si è sottoposto non risulta esserci nulla di preoccupante. Una data da segnare sul calendario in ottica recupero oscilla tra martedì o mercoledì prossimo. In questi giorni, se non direttamente il giovedì di vigilia della sfida, Inzaghi potrà capire con maggior sicurezza se Lautaro Martinez potrà essere disponibile o meno per Inter-Atalanta. Buonissime notizie, invece, sul rientro di un altro nerazzurro.

Fonte: Andrea Paventi – Sky Sport 24