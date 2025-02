Lautaro Martinez, nessuna prova di espressioni blasfeme! Non sarà squalificato

Dopo giorni di attesa e discussioni, è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo: Lautaro Martinez non sarà squalificato. Il capitano dell’Inter era finito sotto osservazione per una presunta espressione blasfema pronunciata al termine della gara contro la Juventus, ma l’assenza di prove concrete ha portato all’archiviazione del caso.

POLEMICHE – Tutto è iniziato al termine della sfida tra Inter e Juventus, quando alcune telecamere hanno inquadrato Lautaro Martinez mentre sembrava pronunciare parole potenzialmente blasfeme. In questi casi, il regolamento della FIGC prevede una squalifica di almeno una giornata, a condizione che l’espressione sia chiaramente udibile e inequivocabile. Nel caso dell’argentino, la situazione è apparsa da subito poco chiara.

Nessuna prova, il motivo della mancata squalifica per Lautaro Martinez

TUTTO GIUSTO – Il Giudice Sportivo ha deciso di non infliggere alcuna squalifica a Lautaro Martinez per diverse ragioni. In primo luogo, non esiste una registrazione audio che confermi con certezza le parole pronunciate dall’attaccante nerazzurro. Inoltre, il labiale mostrato dalle telecamere non è stato ritenuto una prova sufficiente per determinare con esattezza il contenuto dell’espressione. Infine, il contesto in cui è avvenuto l’episodio – ovvero al termine della gara – ha giocato a favore del giocatore, dato che le eventuali espressioni devono avvenire durante lo svolgimento dell’incontro per poter essere punite.

PRECEDENTI – Negli ultimi anni, la FIGC ha adottato una linea piuttosto rigida nei confronti delle espressioni blasfeme, con diversi giocatori sanzionati anche solo in base al labiale. In alcuni casi, la mancanza di una prova audio ha impedito di applicare la sanzione, come accaduto anche per altri calciatori in passato.