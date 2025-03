Lautaro Martinez: «Mondiale per Club, sarà molto bello. Inter è passione!

Lautaro Martinez è uno dei protagonisti dell’intervista di DAZN ai calciatori che giocheranno il Mondiale per Club a giugno. L’attaccante nerazzurro non vede l’ora di scendere in campo contro le migliori squadre internazionali.

NON VEDE L’ORA – L’Inter scenderà in campo per disputare il Mondiale per Club dal 23 giugno al 13 luglio. Lautaro Martinez non vede l’ora: «Quello che esalta ancora di più questa competizione è il fatto che ci saranno squadre da tutti i continenti , da differenti parti del mondo. Credo che i tifosi avranno un ruolo importante perché ci saranno tante culture diverse, diversi modi di approcciarsi al calcio e di tifare. È molto eccitante giocare in un Mondiale come questo. Sarà molto bello. Più è difficile e meglio è perché ti motiva ancora di più ed è una cosa importante. Speriamo che vada tutto bene per noi, dobbiamo divertirci e fare il meglio per l’Inter. Il gruppo è fondamentale, non si parla mai di singolo. I leader ci sono, ma la cosa importante per un leader è la parola giusta nel momento giusto».

Inter tra le protagoniste del Mondiale per Club, parla il capitano!

NUOVA COMPETIZIONE – Lautaro Martinez elogia l’Inter e spiega per lui cosa significa vestire questa maglia: «L’Inter ha tantissima storia, è un grande club e dobbiamo puntare sempre il più in alto possibile. Sappiamo che possono esserci momenti difficili, ci sono degli avversari da superare. A volte ci sono degli ostacoli, ma la cosa importante è fare il meglio possibile. Per me l’Inter è passione, non saprei identificarla in altro modo. . Per la maglia, per il club, per questo stemma. I tifosi ce lo dimostrano ogni fine settimana in Italia e credo che ce lo dimostreranno anche negli Stati Uniti».