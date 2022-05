Lautaro Martinez: «Mondiale, che ansia! Giocare con l’Italia sarà stimolante»

Archiviata la stagione scorsa, ora è momento delle nazionali. Ci sarà la Finalissima a Wembley tra Argentina e Italia e dell’Albiceleste ha parlato l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez. Ecco le sue parole.

SFIDA – Intervistato da TyC Sports, Lautaro Martinez parla del suo rapporto con Dybala (vedi articolo) ma anche sull’Argentina e sulle varie sfide. «Italia? Sarà una partita importante per noi. L’Italia è una grande rivale, al di là del fatto che è stata esclusa da questo Mondiale. Conosciamo le loro caratteristiche, i loro giocatori… Sono una rivale di alto livello. Ci aspetta un test molto importante per vedere a che punto siamo. Nazionali europee? Giocare contro squadre europee, che non abbiamo dovuto affrontare in questo momento difficile che stiamo attraversando a causa della pandemia, sarà importante per noi e per l’Argentina. Ma siamo anche molto sereni con il lavoro che stiamo facendo. Siamo con l’allenatore da diversi anni, alla ricerca di un’idea e di una forma, e la stiamo mettendo in pratica in campo. Puoi vedere i risultati perché stiamo giocando molto bene a calcio e segnando gol. Poi bisogna dire che la maggior parte di noi argentina siamo in Europa e ogni giorno, anche in ogni sessione di allenamento, ci si misura con loro. Per questo dico che siamo sereni e lavoriamo sull’idea che ci chiede l’allenatore. Siamo contenti della prestazione e di quello che stiamo dando in campo».

LA RISPOSTA – Lautaro Martinez commenta Mbappe e le polemiche sul Sud America: «Sì, ho visto cosa ha detto, ma Argentina e Brasile hanno giocatori di grande gerarchia, di grande livello. Il Brasile, come noi, ha la maggioranza che gioca in Europa. Ho pensato che fosse una dichiarazione ingiusta. Rivali nel girone del Mondiale? Saranno avversari molto duri in Coppa del Mondo, che per me sarebbe la prima volta. Speriamo di vincerla. Dobbiamo prepararci al meglio, sfruttare ogni minuto che abbiamo insieme per ottenere il massimo e cercare di arrivare in forma in Qatar. Ansia per il mio primo Mondiale? Un po’, sì. È un sogno che si ha fin da piccoli. Con la mia famiglia parlo costantemente di questo, che sono tutti tifosi di calcio. Se penso già a cosa può diventare, mi viene l’ansia. Speriamo di poter lasciare una buona immagine. Segnare un gol al Mondiale è un sogno. Prima sognavo di essere un professionista poi i sogni cambiano. Con l’Argentina siamo molto contenti del presente che stiamo avendo, abbiamo vinto la Copa América, i risultati stanno arrivando e lavoriamo con più calma, fiducia. Dobbiamo continuare su questa strada. Come cambia il modo di giocare da club a Nazionale? Ci sono momenti nel gioco che ti fanno soffrire, e lì soffriamo tutti insieme. L’allenatore ci chiede di recuperare velocemente la palla quando viene persa, che se quella prima linea di pressione viene superata, ci riuniamo per averla di nuovo, e non soffrire come può succedere in alcune parti della partita».

Fonte: TyC Sports