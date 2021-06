Lautaro Martinez: «Momento speciale, Inter gruppo unito! Con Lukaku…»

Lautaro Martinez è uno dei protagonisti assoluti della stagione dell’Inter, culminata con la vittoria dello scudetto. Ed è ovviamente tra gli attori principali del film stagionale realizzato da Inter Media House. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante argentino riportate sul sito ufficiale del Club nerazzurro

VITTORIA DEL GRUPPO – La vittoria dello scudetto è motivo di film della stagione 2020/21 in casa nerazzurra. All’interno della produzione “I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review“ – firmata Inter Media House – anche Lautaro Martinez rilascia alcune dichiarazioni: «Ci stiamo godendo questo momento perché per noi è speciale. Per me è il primo titolo. Abbiamo fatto una cosa veramente importante e siamo contenti di quello che siamo riusciti a prendere. Uno Scudetto importantissimo per noi. Quando siamo usciti dalla Champions League abbiamo parlato tanto e credo che si sia visto, anche in allenamento. Siamo stati un gruppo unito e quello è importantissimo».

IMPORTANZA DEI SINGOLI – Lautaro Martinez spende belle parole per due due protagonisti della cavalcata tricolore interista: «Quando Romelu Lukaku è arrivato all’Inter, abbiamo parlato tanto e si è creata una complicità. Un’amicizia vera e bella. Io gli voglio bene, lui mi vuole bene. Lavoriamo per il bene dell’Inter, per vincere. Matteo Darmian si allena sempre bene, è sempre positivo. Gioca a destra o a sinistra, si fa trovare pronto in zona gol. Ragazzi come lui sono importanti nella squadra».