Lautaro Martinez atteso a Milano: l’Inter programma le visite mediche

Lautaro Martinez tornerà a Milano nel fine settimana dopo aver lasciato il ritiro della nazionale argentina a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro. L’Inter, già informata della situazione, ha programmato per il capitano nerazzurro degli esami approfonditi per valutare l’entità del problema.

VISITE MEDICHE – Lo staff medico dell’Inter è già al lavoro per analizzare i dettagli dell’infortunio e studiare il miglior percorso di riabilitazione. Se le visite confermeranno un semplice affaticamento muscolare, Lautaro potrebbe tornare presto a disposizione, magari già in vista della sfida contro l’Udinese alla ripresa del campionato. In caso di una vera e propria lesione muscolare, invece, lo stop potrebbe allungarsi, mettendo a rischio anche la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Lautaro Martinez è atteso a Milano in settimana e potrebbe effettuare delle visite mediche tra domenica e lunedì per valutare l’entità del problema e definire un piano di recupero.

Ora solo riposo per Lautaro Martinez: professionista esemplare

PRUDENZA – Per ora, la prudenza è d’obbligo. L’Inter non ha alcuna intenzione di forzare il rientro del suo attaccante, considerando anche il fitto calendario delle prossime settimane. Lautaro è stato impiegato senza sosta da inizio stagione, giocando praticamente tutte le partite e dando sempre il massimo sia in campo che in allenamento. Un breve periodo di riposo potrebbe quindi rivelarsi utile per permettergli di recuperare al meglio senza rischi di ricadute. Nonostante l’infortunio, Lautaro Martinez resta un punto di riferimento assoluto per l’Inter. Il suo atteggiamento professionale e la sua determinazione nel lavoro quotidiano sono riconosciuti da tutto l’ambiente nerazzurro.