Lautaro Martinez miglior atleta straniero in Italia: «Un onore! Darò sempre il massimo»

Lautaro Martinez continua a raccogliere riconoscimenti anche fuori dal campo. Il capitano dell’Inter è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia, un’onorificenza conferita ogni anno dall’Associazione della Stampa Estera in Italia a quegli sportivi stranieri che si distinguono per eccellenza tecnica e comportamento esemplare nel panorama nazionale.

GRANDE ONORE – Lautaro Martinez ha così commentato il premio consegnatogli: «Ricevere questo premio dalla Stampa Estera è per me un grande onore. Ringrazio di cuore il comitato sportivo e l’Associazione della Stampa Estera per questo riconoscimento. Lo sport è la mia vita, e poter condividere questa passione con i tifosi di tutto il mondo è un privilegio immenso. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, rispetto e amore per questo gioco. Grazie di cuore per questo premio che porto con orgoglio». Intanto Lautaro Martinez è atteso protagonista questa sera a Barcellona, dove guiderà l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League: l’ennesima vetrina europea per un campione ormai maturo.