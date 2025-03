Lautaro Martinez: «Sempre il massimo per l’Inter! Milano è casa mia»

Lautaro Martinez è il protagonista di un nuovo contenuto esclusivo a lui dedicato, creato da Inter Media House. Il club nerazzurro gli ha dedicato un contenuto esclusivo chiamato “In arte Lautaro Martinez”.

GIURA AMORE – Il capitano Lautaro Martinez durante l’intervista tratta diversi temi, ma l’amore per l’Inter e i colori nerazzurri vengono ribaditi continuamente: «Milano è casa mia, è come se fossi nato qui. Da quando è nata mia figlia, io sono cambiato, sono diventato ancora più forte come uomo, come papà e come marito. Do il massimo ogni giorno, segnare 100 gol all’Inter è stato bellissimo, farlo in una finale ha avuto un significato ancora più unico. Mi aspetto di portare sempre più trofei all’Inter».