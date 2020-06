Lautaro Martinez, Marotta spiega chiave segreta. Bivio ristretto Barcellona

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, obiettivo del Barcellona, dopo le parole di Beppe Marotta di ieri sera

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sul futuro dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, all’interno dell’interno dell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com”. “”Sono molto ottimista perché possa rimanere qui”. Le parole di Beppe Marotta a proposito di Lautaro Martinez non vanno sottovalutate, perché la dirigenza nerazzurra si è espressa sempre in maniera forte e chiara da settimane con il proprio CEO così come con il proprio ds Piero Ausilio. Tutti uniti, allineati sulla volontà di tenere l’argentino anche quando dalla Catalogna sembrava potesse decollare la trattativa con il Barcellona. Ma in realtà la chiave segreta l’ha spiegata proprio Marotta nel pre-match di Inter-Samp: “Lautaro non ha mai chiesto di andare via”, in tutti questi mesi non si è mai espresso chiedendo di essere liberato per davvero, pur “lusingato” dal Barça“.

PEDINA – Romano spiega quindi da cosa nasce l’ottimismo del club nerazzurro. “Proprio il silenzio di Lautaro è una pedina determinante a due settimane dalla scadenza della clausola rescissoria da 111 milioni che il Barça non verserà in forma integrale. Perché l’argentino fin qui non ha mai chiesto di essere liberato. Ha mostrato totale rispetto per l’Inter: si adegua, ovvero se i due club trovano un accordo vola al Barcellona con serenità e piacere, altrimenti rimane a Milano anche per il prossimo anno. Questo consente all’Inter di mantenere alta l’asticella del prezzo, senza cedere a sconti o ribassi del Barça. Il bivio si fa ristretto quindi, il Barcellona dovrà arrivare a 111 milioni di valutazione oppure non si farà niente per Lautaro. Da qui nasce la serenità nerazzurra e l’ottimismo di Marotta, la chiave è tutta nel comportamento del giocatore. Oggi, più influente che mai in un’Inter tutt’altro che rassegnata“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com