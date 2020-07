Lautaro Martinez, Manchester City fiuta colpo come dopo Aguero: l’idea

Il Manchester City potrebbe dare battaglia al Barcellona irrompendo nella corsa all’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, considerandolo come erede di Sergio Aguero

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Manchester City potrebbe piombare Lautaro Martinez. In caso di fumata bianca, l’attaccante dell’Inter diventerebbe il successore di Sergio Aguero. Inoltre non sarebbe escluso che i Citizens mettano sul piatto del club nerazzurro la cifra prevista per la clausola rescissoria del centravanti argentino (111 milioni di euro). Insomma la società inglese potrebbe dare filo da torcere al Barcellona nella corsa alla punta ex Racing.

Fonte: SkySports.com