Lautaro Martinez: «Liniers club dove sono nato. Al Racing soffrivo la distanza!»

Lautaro Martinez dopo aver parlato in conferenza stampa come omaggio della vittoria del Mondiale con la sua Argentina (vedi QUI), in un’intervista al primo matchday programme del 2023 in vista di Inter-Napoli ha parlato delle sue origini da calciatore.

LE ORIGINI – Lautaro Martinez parla delle sue origini da calciatore in Argentina: «Senza la mia famiglia non avrei mai realizzato il sogno di giocare a calcio, un allenatore del Racing mi ha aiutato molto quando sono arrivato perché soffrivo la lontananza da casa. Nella mia carriera mi ha aiutato molto la mentalità. A Buenos Aires ho esordito come professionista. Liniers è il Club dove sono nato e ho imparato tanto come calciatore e come uomo. Le mie radici sono di Bahía Blanca. Nella mia vita c’è sempre stato lo sport, il basket e il calcio. Uno dei miei riferimento da piccolo era Radamel Falcao, guardavo tutti i suoi movimenti, in campo e dentro l’area».

Fonte: Matchday Programme