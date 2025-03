Lautaro Martinez, leader imprescindibile! E San Siro lo applaude – CdS

L’Inter non molla e rilancia la corsa scudetto. I nerazzurri si godono la testa della classifica dopo una rimonta inattesa contro il Monza.

SOFFERENZA – L’Inter soffre contro l’ultima della classe, e una serata complicata si trasforma – anche solo momentaneamente – come l’allungo a +4 sul Napoli. A togliere l’Inter da una situazione complicata, ci pensa il solito Lautaro Martinez dopo un guizzo in area di rigore che viene da Kyriakopoulos. L’Inter, dopo lo 0-2 iniziale, completa la rimonta a 3-2. Come con il Monza, Lautaro Martinez ha risolto un’altra partita complicata, come quella contro il Genoa. Quella volta però, scrive il Corriere dello Sport, a toccare la palla fu Masini. Nel finale però, brividi per Simone Inzaghi con il capitano che lascia il campo toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra.

Inter, prima il gol annullato poi il tap-in vincente! Questo è Lautaro Martinez

PRESENTE – Con la sosta per le Nazionali alle porte, l’Inter spera di arrivare allo stop con tutti e tre i fronti aperti e quindi aver battuto anche al ritorno il Feyenoord. Come all’andata, si legge sul Corriere dello Sport, il Monza si riserva un ostacolo complicato. Prima il gol annullato proprio a Lautaro Martinez per offside, poi il vantaggio dei brianzoli con Birindelli. Tutto è bene quel che finisce bene: con Lautaro Martinez che continua a provarci per poi strappare gli applausi meritati di San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona