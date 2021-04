Lautaro Martinez, l’agente: «Inter? Prima Scudetto, poi il rinnovo»

Martin Camaño, nuovo agente di Lautaro Martinez e già rappresentante anche di Achraf Hakimi, ha parlato a “Sky Sport” della situazione in nerazzurro sia dell’attaccante argentino che del laterale marocchino.

SGUARDO AL FUTURO – Camaño, nuovo agente di Lautaro Martinez, ha parlato della situazione rinnovo per quanto riguarda l’argentino: «Ora la squadra è concentrata al campionato e alla vittoria dello Scudetto. A giochi fatti ci siederemo con la società per parlare di alcune cose, tenendo sempre a mente quanto sta succedendo nel mondo in questo momento. Vedremo cosa succederà. La sua relazione con Conte è grandiosa, con lui ha un grande rapporto, così come con i compagni di squadra. È la squadra che gli ha dato l’opportunità di fare il grande salto. Non è mai facile arrivare dal Sudamerica e dimostrare le proprie qualità in Europa»

VOGLIA DI INTER – Non solo Lautaro Martinez. L’agente ha parlato anche di Achraf Hakimi: «Il futuro di Hakimi passa dall’Inter. È arrivato una stagione fa, lui ha deciso di andare in nerazzurro. Quando è andato via dal Borussia Dortmund in tanti erano interessati a lui, ma lui ha scelto i nerazzurri. Anche per la presenza di Antonio Conte, che è un allenatore che sa valorizzare al massimo i suoi giocatori».