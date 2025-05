Lautaro Martinez: «Inter, sogno ad un passo. Vittoria? Non ci penso ma…»

Dopo Simone Inzaghi e Davide Frattesi, anche il capitano Lautaro Martinez dice la sua sull’attesissima finale di Champions League. Tanta l’emozione dell’argentino proiettandosi alla serata di PSG-Inter.

INCREDIBILE – Lautaro Martinez racconta a UEFA.TV le sue sensazioni in vista della finale di Champions League che l’Inter disputerà il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG. Pensando a quella magica notte, il capitano nerazzurro dichiara: «Sarà sicuramente un’emozione incredibile perché ho già vissuto la finale di Istanbul e anche quella del Mondiale in Qatar con l’Argentina. Sono momenti unici che restano per tutta la vita. Penso che vivere un’altra finale di questo livello, in una competizione del genere, sarà qualcosa di incredibile. È un sogno che è nuovamente ad un passo. Non voglio neanche pensare al fatto di riuscire a vincere o meno. Voglio raggiungere quest’obiettivo che tutto vogliamo e che all’Inter manca da tantissimi anni. Voglio godermi il momento, voglio godermi questa finale, questa partita. Poi, ovviamente, se riuscissimo a vincerla sarebbe un sogno che si realizzerebbe».