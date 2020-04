Lautaro Martinez-Inter, rinnovo lontano! Barcellona in pole, nerazzurri chiari

L’accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez non sembra essere dietro l’angolo: l’attaccante dell’Inter avrebbe detto sì al Barcellona

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, da gennaio ci sarebbero stati contatto tra l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez per il rinnovo del centravanti argentino. Ad oggi nessuna intesa tra le parti, con il club nerazzurro che come ultima offerta avrebbe messo sul tavolo un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione con rinuncia alla clausola da 111 milioni. Una proposta ben lontana da quella di Barcellona, Manchester City e Chelsea. Con i club inglesi che sarebbero disposti a offrirgli più di dieci milioni netti all’anno. Il giocatore argentino, che attualmente guadagnerebbe due milioni tra netto e variabile, avrebbe però scelto la squadra blaugrana. Per il momento tra la società meneghina e quella catalana le posizioni sarebbero molto distanti. I milanesi vorrebbero infatti ottenere il miglior ritorno finanziario possibile dalla sua possibile cessione, dato che non sarebbero disposti a pareggiare le offerte delle pretendenti europee. La convinzione che proviene dal Camp Nou è che si raggiungerà un’intesa per portare la punta in Catalogna, a meno che Suning non cambi idea aumentando la loro offerta per il prolungamento del contratto del proprio calciatore. Tutto però si deciderebbe quando avrà il via la sessione di calciomercato estiva.