Lautaro Martinez: «Inter, pari importante. Ultimo sforzo al Mondiale per Club!»

Lautaro Martinez si rende protagonista in Monterrey-Inter col gol del pareggio. Dopo la sfida d’esordio al Mondiale per Club il capitano nerazzurro inquadra il momento della sua squadra.

IL RISUTLATO – Lautaro Martinez, intervistato da Cadena Ser, al termina di Monterrey-Inter dichiara: «Sapevamo che non sarebbe stato facile. Al Mondiale per Club giocano tutte le squadre di tutti i continenti. Quindi ora dobbiamo migliorare. Di sicuro non abbiamo perso, abbiamo pareggiato. L’importante è che abbiamo ottenuto questo pareggio nella prima partita con il nostro nuovo allenatore».

Le parole di Lautaro Martinez dopo il debutto dell’Inter al Mondiale per Club

STAGIONE LUNGA – Sulle fatiche dell’Inter dopo una stagione intensa, Lautaro Martinez afferma: «È difficile perché abbiamo avuto una stagione lunga, ma dobbiamo fare l’ultimo sforzo per cercare di concluderla nel miglior modo possibile. Quest’anno non siamo riusciti a vincere alcun titolo, quindi pensiamo sempre a migliorarci».

AVVERSARI E AMICI – Sulle altre squadre partecipanti al Mondiale per Club, poi, Lautaro Martinez dichiara: «Sono sempre le stesse squadre ad essere favorite. Come abbiamo detto, non ci si può aspettare nulla perché ci sono così tante squadre e le partite sono difficili. Bisogna prepararsi, recuperare e pensare a cosa succederà dopo. L’Atletico Madrid? Ho un sacco di compagni di Nazionale e un sacco di amici lì. Devono fare la loro parte, come tutti. Sono grandi squadre, come anche il Real Madrid, con grandi giocatori. Ma noi adesso ci concentreremo su noi stessi e miglioreremo per il futuro».