Lautaro Martinez-Inter, importante distanza sul rinnovo: Barcellona osserva

Lautaro Martinez esultanza Inter-Fiorentina

La fumata bianca per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez con l’Inter non sembra vicina, con il Barcellona alla finestra

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, il futuro di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, non sarebbe ancora stato deciso. Proseguirebbero le trattative per il rinnovo del suo contratto con il club nerazzurro, ma non ci sarebbe per il momento un accordo. Infatti permarrebbe una significativa distanza tra domanda e offerta sull’ingaggio del giocatore.

SPERANZA – Così il Barcellona resterebbe alla finestra, nella speranza di riuscire ad acquistarlo, intento non portato a termine l’estate scorsa a causa della crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus.

Fonte: Jordi Batalla – MundoDeportivo.com