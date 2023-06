Lautaro Martinez: «Inter, col cuore in finale! Barcellona la chiave»

Lautaro Martinez nel matchday programme sulla finale di Champions League tra Manchester City-Inter ha parlato del grande cammino nerazzurro. Poi soddisfazioni per la grande annata

GRANDI TRIONFI − Lautaro Martinez sulle maglie che ama: «Gli ultimi sei mesi sono stati incredibili, ho avuto il privilegio di vincere il Mondiale con la maglia dell’Argentina e di conquistare la finale di Champions League con l’Inter. Sono tappe prestigiose nella carriera di un giocatore e in entrambi i casi ho vissuto emozioni fortissime, con due maglie che amo».

GOL − Così Lautaro Martinez sui gol più belli: «Gol contro Barcellona, Benfica e Milan? Sono gol pesanti, reti che volevo fare con tutto me stesso. La più emozionante rimane quella contro il Milan, per quello che ha significato questa partita e perché ci ha permesso di guadagnare la finale di Uefa Champions League. La partita chiave? Dico quella contro il Barcellona, in quel momento ci siamo convinti fino in fondo che avremmo potuto sognare in grande».

CUORE − Poi Lautaro Martinez su ciò che bisogna mettere in campo: «In finale cosa serve? Bisogna scendere in campo con personalità, intelligenza e tanto cuore, quello che abbiamo messo tutta la stagione. Sarà importante essere concentrati al massimo e sapere che manca un passo per portare a casa quello che tutti vogliamo. Ci aspetta una partita che ogni calciatore vorrebbe vivere, quelle sfide che immagini fin da bambino. Nella mia carriera ho attraversato momenti duri che ho superato grazie al sostegno costante della mia famiglia».

EROI − Lautaro Martinez sulla finale di Madrid: «Finale 2010? Certo che ricordo quella finale, ho la fortuna di aver avuto come esempi e di avere vicino come oggi protagonisti di quell’Inter, da Diego Milito che per me è stato importantissimo fin dal Racing e che sento ancor’oggi a Javier Zanetti che vedo ogni giorno ad Appiano».