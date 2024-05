Lautaro Martinez: «Inter è casa, tifosi fondamentali! Adesso cambiato»

Lautaro Martinez in un’intervista realizzata da Diletta Leotta sul podcast “Mamma Dilettante” su YouTube, ha parlato dei suoi primi anni a Milano e all’Inter, delle difficoltà del caso. Poi un pensiero importante rivolto alla famiglia e sua moglie Agustina, presente con lui durante l’intervista.

DIFFICOLTÀ INIZIALI – Lautaro Martinez racconta le prime difficoltà dopo il suo arrivo a Milano: «Io sono arrivato all’Inter che c’era Mauro Icardi e giocavo poco, pensavo di tornare in Argentina e andare via perché abituato a giocare sempre, poi appena arrivi qui capendo che ti devi ambientare per noi che siamo sudamericani non parlando la lingua, è stato complicato. L’Inter però mi ha sempre dato una grande mano, anche i compagni. Poi ho cominciato a giocare anche in Champions League. Ho avuto la fortuna di conoscere Agustina che mi ha tranquillizzato molto su tanti aspetti. Io ho un carattere difficile e se perdevo qualche partite non parlavo né con lei né con la mia famiglia. Quando sono arrivati i bambini, io sono cambiato, sono rinato. Adesso è diverso, capisci che i problemi sono altri, è pur sempre uno sport: si vince e si perde. Quando ero al Racing Club avevo ricevuto proposte da 2-3 club in Europa, poi l’Inter si è presentata con più convinzione. Ho parlato con Diego Milito, mi ha parlato molto bene dell’Inter e la città ed è stato un consiglio buono».

DOPO LA COPPA – Lautaro Martinez parla della sua esperienza al Mondiale con l’Argentina e il consiglio di Milito ai tempi del Racing: «Al Mondiale avevo un problema alla caviglia, quindi non ho giocato come volevo. Stavo cercando di capire cosa fare, se operarmi o meno. Ero in un momento in cui non volevo più prendere antidolorifici. Dopo la finale siamo andati in Grecia a riposare un po’».

Dall’Argentina all’Italia, per Lautaro Martinez l’Inter è casa!

IL RAPPORTO CON AGUSTINA – Lautaro Martinez torna a parlare del passato in Argentina e del rapporto con sua moglie: «Da piccolo sono sempre dedito al lavoro, quando non lavoro preferisco stare a casa e rilassarmi. Lei (Agustina, ndr), invece, mi chiede sempre di uscire e fare qualcosa. Lei ha una forza incredibile, subito dopo aver partorito si è subito rimessa in moto a lavorare. Un tatuaggio per questa stagione? Dovevo farlo nel 2021, poi c’è stata la Coppa del Mondo! Ma non ho fatto nulla. Non ho mai tempo per fare tutto, devo anche finire dei tatuaggi sulla mia famiglia».

ORA A CASA – Lautaro Martinez esprime tutte le sue emozioni nei confronti dei tifosi e della gente all’Inter, che lo ha subito fatto sentire a casa: «Io sin dal primo momento mi sono sentito a casa a Milano, grazie anche al calore dei tifosi. Ci sono tante cose simili con l’Argentina, però ce ne stanno altre davvero diverse. Per un calciatore che arriva in Italia è importante avere il calore dei tifosi e l’aiuto da tutta la gente che lavora per l’Inter e a me questo non è mai mancato. Per me è stato fondamentale, prima ero giovane e giocavo poco all’Inter, quindi era importante avere questo supporto. L’unica cosa che soffriamo è la distanza con i nostri genitori».