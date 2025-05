Lautaro Martinez e Inter-Barcellona: Inzaghi tra due opzioni! – CdS

Meno uno a Inter-Barcellona e oggi si deciderà una volta per tutte su Lautaro Martinez. Simone Inzaghi farà due tipi di ragionamenti.

DECISIVO – Tutto fa pensare che Lautaro Martinez venga convocato per Inter-Barcellona, ma tanto e soprattutto dipenderà dalla rifinitura di oggi. Il capitano nerazzurro, che ieri ha pubblicato pure un post social molto indicativo, dopo aver lavoro da solo ieri, nella giornata di oggi dovrebbe lavorare con il gruppo. E se dovesse dare segnali positivi, allora verrà convocato per la semifinale di ritorno di Champions League. Lui vuole esserci a tutti i costi, ma Inzaghi e il suo staff, ovviamente, devono fare anche dei ragionamenti e delle riflessioni. Sono due perlopiù quelli nella testa del tecnico interista.

Dilemma Lautaro Martinez per Inter-Barcellona: subito dentro o dalla panchina?

DILEMMA – Che Lautaro Martinez venga quantomeno convocato è abbastanza probabile. Ma Inzaghi si fa due ragionamenti, anche perché le condizioni del Toro possono inficiare su tutta la squadra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, cos’è meglio? Tenersi un Toro in panchina, da gettare in campo in caso di necessità, oppure rischiare di doverlo togliere proprio in un momento di difficoltà? Un doppio dilemma che Inzaghi e il suo staff cercheranno di risolvere tra la rifinitura di oggi e la breve sgambata di domani. La differenza con Marcus Thuram è che il francese aveva comunque riposato una decina di giorni, mentre il Toro si è fatto male praticamente tre giorni fa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno