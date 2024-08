Lautaro Martinez in Inter-Atalanta? Dopo 184 giorni, ma variabile – TS

Lautaro Martinez scalpita per giocare Inter-Atalanta, match atteso in programma questa sera. L’attaccante e capitano argentino ha recuperato dopo il problema sorto alla vigilia del Lecce.

CARICO – Scalpita il Toro Lautaro Martinez, che ha tanta voglia di esordire e segnare davanti ai propri tifosi a San Siro. Il capitano ha recuperato dall’infortunio muscolare, che era sorto alla vigilia della partita contro il Lecce venerdì scorso. Allarme rientrato e ora l’argentino vuole giocare per riprendersi quello che gli spetta: ossia il gol. Lautaro Martinez, lo scorso anno capocannoniere del campionato con 24 gol, non segna addirittura in campionato dal 28 febbraio, ossia dal recupero proprio contro l’Atalanta vinto per 4-0 dai nerazzurri di Milano. Un’eternità: è tempo di interrompere il digiuno. Ma Inzaghi dovrà necessariamente tenere conto della sua condizione fisica. L’ultima parola spetta a lui e oggi in mattinata ci sarà una conversazione tra i due per capire se ci saranno o meno rassicurazioni lato Lautaro.

Lautaro Martinez scalpita, ma occhio alla variabile per Inter-Atalanta

DUBBIO – La variabile si chiama ovviamente Mehdi Taremi, che bene ha fatto contro il Lecce. L’iraniano, in coppia con Marcus Thuram, ha propiziato sabato scorso il gol del vantaggio di Matteo Darmian spizzando di testa su cross di Federico Dimarco. Ora Inzaghi lo tiene in considerazione anche per giocare da titolare questa partita contro l’Atalanta, che sa tanto di primo scontro diretto della stagione. Insomma, Inzaghi potrà contare su tutta l’artiglieria pesante in attacco. Comunque vada, Lautaro Martinez questa sera giocherà: o dall’inizio o a gara in corso.

