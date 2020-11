Lautaro Martinez-Inter, accelerata per il rinnovo di contratto: i dettagli

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Lautaro Martinez, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, è pronto per il rinnovo del contratto con l’Inter, dopo le voci di mercato che per l’intera sessione di mercato estiva lo davano per certo come prossimo giocatore del Barcellona.

ACCELLERATA – Lautaro Martinez presto il rinnovo di contratto con l’Inter. Le due parti avrebbero finalmente trovato un accordo a seguito dell’aumento dell’ingaggio da parte della società nerazzurra, che pagherà il calciatore a una cifra vicino ai 6 milioni di euro a stagione. La fumata bianca definitiva dovrebbe avvenire prima di Natale, con l’ennesimo contatto tra l’Inter e l’entourage del giocatore. L’obiettivo è quello di prolungare anche il contratto fino al 2025, togliendo del tutto la clausola o aumentandola rispetto i 110 milioni.

