Lautaro Martinez insostituibile per Inzaghi e presto la firma sul contratto – CdS

Un avvio di stagione importante per Lautaro Martinez che si è preso in mano l’Inter con i 3 gol realizzati nelle prime quattro gare, considerando anche la rete con l’Argentina contro il Venezuela. Secondo il “Corriere dello Sport” il centravanti argentino è insostituibile per Inzaghi, e presto firmerà il rinnovo con l’Inter.

INSOSTITUIBILE – Lautaro Martinez è una certezza per Simone Inzaghi, basti pensare che il tecnico lo ha mandato subito in campo al Marassi neanche 36 ore dopo il suo ritorno dal Sudamerica. Il gol e la prestazione del centravanti hanno poi dato ragione al tecnico nerazzurro, pronto a schierare ancora una volta titolare Lautaro Martinez, questa volta però al debutto in UEFA Champions League. Resta da capire chi giocherà al suo fianco: solo uno tra Joaquin Correa e Edin Dzeko avrà modo di affiancare l’ex Velez.

CONTRATTO PRONTO -Lautaro Martinez dopo la partita di Champions avrà modo di firmare il rinnovo di contratto con l’Inter con un quinquennale a 6,2 milioni a stagione. Lui e l’Inter si sono detti nuovamente sì, sperando di continuare a vincere insieme. Ora è lui il simbolo della nuova Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno