Un Lautaro Martinez insolito, ma non casuale: domani rischia – CdS

Lautaro Martinez, dopo sei giornate di campionato, è ancora a secco di gol. Per il capitano dell’Inter è qualcosa di insolito, ma non casuale. E a Udine rischia il posto.

NUMERI – Lautaro Martinez è ancora a bocca asciutta. Sono passate sei giornate e il bottino del capitano dell’Inter è molto misero: zero gol e solo un assist, quello messo a referto per Federico Dimarco contro il Milan nel derby. Si tratta di un momento insolito, ma non casuale. Infatti, il Toro è uno di quei giocatori capaci di partire subito con la marcia ingranata: al primo anno di Inzaghi, aveva segnato tre gol dopo sei partite; al secondo tre reti più un assist; mentre l’anno scorso aveva esagerato realizzando sei marcature più due assist. Oggi vive in perenne difficoltà. Ma c’è un altro dato molto preoccupante: Lautaro Martinez negli ultimi 212 giorni con l’Inter ha appena realizzato due gol: quello del 28 febbraio 2024 nel recupero contro l’Atalanta e quello del 10 maggio a Frosinone. Poi il nulla in nerazzurro e i cinque gol con l’Argentina, decisivi per vincere la Copa America.

Lautaro Martinez e le attenuanti dello stop dal gol

MOTIVAZIONI – Ma per Lautaro Martinez le attenuanti ci sono e sono anche evidenti. Il capitano dell’Inter ha finito la sua lunga stagione solamente il 15 luglio e il 6 agosto si è ritrovato ad Appiano Gentile su richiesta di Inzaghi. Senza preparazione e con zero amichevoli sulle gambe, ha pure giocato da titolare a Genova. Successivamente ha saltato il match con il Lecce, per poi giocare con Atalanta, Monza e Milan più 24′ a Manchester. Insomma, Lautaro ha vissuto mesi da stakanov e domani a Udine dovrebbe, scrive il Corriere dello Sport, partire dalla panchina.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia