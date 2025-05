Lautaro Martinez ricorda: «Infortunio pre Barcellona? Dovevo essere con i miei compagni»

Lautaro Martinez a meno di dieci giorni dalla seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni, in un’intervista rilasciata al magazine UEFA ha parlato da capitano e leader vero. L’argentino si è soffermato a parlare dell’infortunio subito prima del Barcellona e della finale. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Sky Sport.

ESEMPIO DA SEGUIRE – Lautaro Martinez durante l’intervista è tornato a parlare dell’infortunio prima della semifinale di ritorno col Barcellona: «Ho passato due giorni a casa a piangere, due giorni molto difficili. Il dolore alla gamba era fortissimo, non riuscivo neanche a sollevarla. Indipendentemente dalla condizione della gamba non potevo saltare la partita. Dovevo essere in campo con i miei compagni e recuperato il prima possibile (per la semifinale di ritorno col Barcellona, ndr). Dal momento in cui sono stato scelto come capitano dell’Inter, ho cercato di guidare i compagni con l’esempio in tutti i modi possibili. Questa è stata un’ottima dimostrazione».

Lautaro Martinez leader ed esempio per tutti: ora la finale!

FINALE MERITATA – Lautaro Martinez si concentra parlando solo della finale di Champions League del 31 maggio contro il PSG: «Era quello che volevo fare, quello di cui sentivo che aveva bisogno l’Inter. Meritavamo di andare in finale per il sacrificio che la squadra ha fatto. Abbiamo lavorato sodo per fare questa ottima stagione in Europa. Sono molto orgoglioso di questo club, spero che l’Inter riesca a mettere la ciliegina sulla torta».