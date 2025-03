Lautaro Martinez, l’infortunio con l’Argentina è un caso: lesione o no? Facciamo chiarezza

Il comunicato dell’Argentina riguardo l’infortunio di Lautaro Martinez, sta diventando un vero e proprio caso. L’attaccante dell’Inter ha lasciato il ritiro della nazionale. Si tratta di un affaticamento muscolare o realmente di una lesione? Se così fosse, perché ha risposto alla chiamata dell’Argentina? Tanti i dubbi, ma proviamo a fare chiarezza su tutto.

L’INFORTUNIO – Lautaro Martinez dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, ha risposto ugualmente alla chiamata dell’Argentina, impegnata contro Uruguay e Brasile. Ma secondo quanto comunicato della sua Nazionale, l’argentino ha lasciato il ritiro per un infortunio. Il problema accusato dopo la sfida con l’Atalanta sembrava inizialmente di lieve entità, tanto che Simone Inzaghi si era mostrato sereno nelle interviste post-partita. La nota ufficiale dell’Argentina, però, ha sollevato nuovi dubbi: nel testo si parla infatti di “una lesión muscular”, espressione che potrebbe indicare sia un generico infortunio muscolare, sia una vera e propria lesione.

Infortunio Lautaro Martinez: dubbi sulla traduzione e la preoccupazione dell’Inter

DA VALUTARE – La differenza tra le due interpretazioni è fondamentale. Se il termine “lesión” è stato utilizzato nel senso più ampio di infortunio muscolare, allora non è detto che il problema sia grave. Ma se invece il comunicato intende riferirsi a una lesione muscolare vera e propria al bicipite femorale sinistro, allora la questione cambia completamente. In quest’ultimo caso, Lautaro Martinez potrebbe essere costretto a uno stop più lungo, mettendo a rischio la sua presenza nelle prossime partite dell’Inter. L’incognita sulla reale entità del problema sta creando preoccupazione nell’ambiente nerazzurro, soprattutto perché la squadra di Inzaghi si trova già a dover gestire le assenze già di tanti giocatori fondamentali.

UN CASO – Un altro punto che genera dubbi è il fatto che Lautaro sia comunque partito per il ritiro della Selección. Se l’infortunio fosse stato così grave, avrebbe avuto senso lasciare immediatamente il giocatore a Milano per iniziare il recupero. Inoltre, Inzaghi dopo l’Atalanta si era detto tranquillo sulle condizioni del suo capitano, parlando solo di un affaticamento. Questo fa pensare che la situazione possa essere meno seria di quanto lasci intendere il comunicato argentino, o che ci sia stata una gestione poco chiara da parte dello staff medico della Nazionale.

Attesa per altri aggiornamenti: le possibili conseguenze per l’Inter

MOMENTI DI ATTESA – Se davvero si trattasse di una lesione muscolare, Lautaro Martinez potrebbe saltare la sfida contro l’Udinese alla ripresa del campionato e l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. La sua assenza sarebbe un duro colpo per l’Inter, che perderebbe il proprio bomber proprio nel momento in cui deve affrontare sfide decisive. D’altra parte, se il problema fosse solo un affaticamento muscolare, il capitano nerazzurro potrebbe recuperare in tempo per tornare a disposizione alla ripresa del campionato. Al momento, l’unica certezza è che Lautaro Martinez non giocherà con l’Argentina nelle prossime due gare. Nelle prossime ore sarà fondamentale capire se la traduzione del comunicato è stata fuorviante o se realmente l’attaccante soffre di una lesione muscolare. L’Inter, in costante contatto con la Federazione argentina, aspetta nuovi aggiornamenti per valutare il piano di recupero del giocatore e capire se potrà averlo a disposizione per i prossimi impegni.