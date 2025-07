Lautaro Martinez indica la via a tutti! Si scusa, bacchetta e riparte – CdS

Lider maximo Lautaro Martinez, che al termine di Inter-Fluminense ha ripreso le orecchie i “malcontenti” dell’Inter, tra cui Hakan Calhanoglu, e ha indicato la via a tutti i compagni. Ora pausa e poi ripartire, dopo l’ennesimo ricordo da cancellare.

EPILOGO – Il 31 maggio l’Inter di Simone Inzaghi si faceva battere 5-0 dal Psg in finale di Champions League, praticamente un mese dopo, il 30 giugno, l’Inter di Cristian Chivu si fa estromettere agli ottavi di finale del Mondiale per Club dal Fluminense di Renato Gaucho. E pensare che ai quarti avrebbe potuto sfidare l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che nella notte italiana ha eliminato clamorosamente il Manchester City. Insomma, ultimi mesi da dimenticare per l’Inter, che ha iniziato ad agosto la sua stagione, concludendola a fine giugno, ma ha portato a casa zero trofei. Ieri Lautaro Martinez, da capitano e leader, ci ha messo la faccia scusandosi con i tifosi, bacchettando alcuni compagni (palese il riferimento ad Hakan Calhanoglu) e poi indicando la via per ripartire.

Lautaro Martinez ora deve ricaricarsi: lui la guida dell’Inter

RICARICARSI – Ora per Lautaro Martinez e compagni ci saranno delle settimane di riposo, dove bisognerà ricaricare necessariamente le batterie. Lautaro in questo Mondiale le ha giocate tutte, uscendo solamente per un breve spezzone contro il River Plate nel finale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Ad Appiano in ritiro si ripartirà da quanto di buono visto negli States, dal ruolo guida per i più giovani (soprattutto con Pio Esposito, in attesa di capire il destino di Valentin Carboni) all’innata capacità di unire il gruppo nel momento del bisogno. La prossima, sarà per lui, la settima stagione all’Inter e vuole portare a casa sicuramente trofei.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia