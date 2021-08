Lautaro Martinez, incontro con l’Inter finito: c’è una bozza di rinnovo?

Lautaro Martinez sembra essere più vicino a prolungare il suo legame con l’Inter. E’ finito pochi minuti fa il primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e i suoi agenti da cui sembra essere già uscita una prima bozza di accordo.

Si è concluso poco fa il primo incontro tra gli agenti di Lautaro Martinez e i dirigenti dell’Inter per discutere del rinnovo del contratto. Un incontro che sembra essere stato positivo. Secondo Gianluca Di Marzio infatti ci sarebbe già una bozza di accordo per un rinnovo a 6 milioni a stagione per 5 anni. Resterebbero da sistemare alcuni dettagli nei prossimi giorni, ma la bozza di accordo di oggi sembra essere promettente: l’Inter blinderà il suo numero 10 facendone il suo uomo simbolo dopo l’addio di Romelu Lukaku.