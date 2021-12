Lautaro Martinez: «Importante difendere titolo. Roma e Madrid importanti»

Lautaro Martinez ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato l’importanza di avere lo scudetto sul petto e soprattutto quanto contano le prossime due sfide di campionato e Champions League, contro Roma e Real Madrid.

SCUDETTO IMPORTANTE – Queste le parole di Lautaro Martinez sul progetto Inter e sullo scudetto: «Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti qua, ci troviamo bene. Anche il progetto della società mi piace, sono d’accordo con ciò di cui mi hanno parlato e ciò che mi hanno proposto. Sono contento di stare qua. Diventando padre sono maturato tanto in campo e fuori e cerco sempre di migliorare sia come persona che come calciatore. A volte mi arrabbio, ma cerco di tranquillizzarmi subito. Dobbiamo difendere lo scudetto, per noi averlo sul petto dopo tanti anni è importantissimo. Stiamo lavorando su ciò che il mister ci chiede. A volte riesco a fare gol, a volte no, ma mi trovo bene con tutti i compagni ed è questo l’importante».

SFIDE IMPORTANTI – Lautaro Martinez ha poi parlato delle prossime due gare: «Adesso stiamo preparando la partita contro la Roma, loro sono una squadra forte e con un allenatore che fa giocare bene a calcio le sue squadre. Dobbiamo riposare bene e andare lì a fare il nostro gioco. Sicuramente sarà un ambiente caldo quello che troveremo, ma sarà una partita bellissima per dare un segnale in campionato. Poi penseremo a Madrid, dove dovremo andare a vincere e sarà un segnale per tutti se possiamo portare a casa una vittoria. Sarà importante anche per continuare a crescere sul campo, sul gruppo e sulla squadra».