Lautaro Martinez illude, ma l’Argentina perde! Impresa Paraguay

Lautaro Martinez a segno nella notte italiana con la maglia dell’Argentina, ma vale poco. La Seleccion perde 2-1 contro Paraguay.

KO A SORPRESA – L’Argentina ha subito una sconfitta sorprendente per 2-1 contro il Paraguay nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026. La partita, giocata ad Asuncion, ha visto la squadra di Lionel Scaloni faticare a mantenere il controllo del gioco. Nonostante le aspettative elevate, l’Argentina non è riuscita a capitalizzare le sue opportunità, lasciando i tifosi frustrati e delusi. Il Paraguay, invece, ha mostrato una determinazione e una grinta che hanno sorpreso molti, portando a una vittoria ben meritata. Nonostante la rete del vantaggio firmata dopo appena undici minuti dal capitano dell’Inter Lautaro Martinez, schierato titolare nel tridente con Messi e Alvarez, la Seleccion si fa rimontare, facendosi segnare subito dal torinista Antonio Sanabria. Nel secondo tempo, Omar Alderete ha raddoppiato il vantaggio del Paraguay con un colpo di testa preciso. Questo gol ha messo in difficoltà l’Argentina, che ha lottato per trovare una risposta efficace. Nonostante alcuni tentativi di recupero, la squadra di Scaloni non è riuscita a ribaltare il risultato. Per Lautaro Martinez, novanta minuti di partita. Altro che riposo!

Paraguay-Argentina 2-1

11′ Lautaro Martinez, 19′ Sanabria, 47′ Alderete