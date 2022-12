Lautaro Martinez: «Il Mondiale vinto una liberazione! Problema alla caviglia…»

Lautaro Martinez è tornato a casa sua in Argentina, a Bahía Blanca, dove ha parlato in conferenza stampa (vedi prima parte) ha spiegato la gioia di vincere il Mondiale, sottolineando un problema alla caviglia durante la competizione.

UNA LIBERAZIONE – Lautaro Martinez spiega la gioia di vincere il Mondiale e torna a parlare del problema accusato durante la competizione: «Quel momento quando realizzi di aver vinto il Mondiale ti liberi da un peso che hai nel corpo, abbiamo fatto tanti sacrifici e tanto lavoro per raggiungere questo obiettivo. Siamo stati lontani da casa, con la famiglia lontana chilometri di distanza. Forse non è stata la Coppa del Mondo che mi aspettavo, anche perché fisicamente avevo un fastidio alla caviglia e non riuscivo a giocare come volevo, non ero sereno. Ho cercato di aiutare i miei compagni quando ne ho avuto l’opportunità. Adesso la felicità è alle stelle, per me e la mia famiglia, e tutta l’Argentina».