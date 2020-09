Lautaro Martinez, il Barcellona ci riprova causa Messi: piano folle

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Il Barcellona spererebbe ancora di mettere a segno il colpo Lautaro Martinez, sponsorizzato dal “triste” Leo Messi

SITUAZIONE – Leo Messi è triste per l’addio del compagno di squadra e di reparto Luis Suarez, passato all’Atletico Madrid. Così, secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe riaperto la strada per Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e connazionale da sempre stimato dalla Pulce. Il piano del club blaugrana, a nostro parere, sarebbe folle di difficile realizzazione. Infatti, stando al sito del quotidiano spagnolo, prima di cercare seriamente di convincere il club nerazzurro con un’offerta adeguata, dovrebbe completare le uscite di Rafinha, Todibo e Junior Firpo per abbassare la massa salariale, nel giro di pochi giorni. Un obiettivo davvero complicato. Difatti lo stesso portale iberico sottolinea che l’attaccante nerazzurro non sarebbe la sola opzione considerata dalla società blaugrana.

Fonte: Cristina Cubero – MundoDeportivo.com