Lautaro Martinez: “Grazie a compagni e tifosi, forza Inter! Continueremo…”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé più fuori dal campo (mercato) che in area di rigore. L’ultimo gol segnato in Serie A è servito anche per mettere a tacere alcune polemiche. Intanto ecco i primi ringraziamenti di fine stagione

GRAZIE A TUTTI – Per Lautaro Martinez è già tempo di saluti, sebbene la stagione dell’Inter non sia ancora terminata del tutto. In attesa di scendere in campo per la fase finale dell’Europa League, l’attaccante argentino ci tiene a condividere un messaggio in relazione alla fine del campionato: “La Serie A finisce. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per aver lasciato tutto in ogni partita e tutti i tifosi per essersi uniti a noi. Continueremo a fare del nostro meglio per questa squadra. Forza Inter!”. Di seguito il post con foto pubblicato da Lautaro Martinez su Instagram.