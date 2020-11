Lautaro Martinez, gli agenti: “Circolano tante bugie, lui si sta concentrando”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Roly Zarate e Beto Yaque, agenti di Lautaro Martinez, hanno concesso delle dichiarazioni al giornale sportivo argentino “Ole” in cui hanno smentito le voci di una difficoltà nella trattativa sul rinnovo del contratto con l’Inter per questioni economiche

TROPPE BUGIE – Gli agenti di Lautaro Martinez sgomberano il campo da troppe cose false circolate negli ultimi tempi sul rapporto tra Lautaro Martinez e l’Inter: «Sono tutte bugie quelle sui problemi economici. Non c’è nessuna trattativa, oggi non c’è nulla. L’Inter non ci ha offerto nulla e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si sta parlando per altre questioni, evidentemente ci sono altri interessi per portare avanti questi discorsi».

SU COSA SI CONCENTRA – Lautaro Martinez non sta trattando nulla con l’Inter, sta bene e si concentra sul suo rendimento in campo: «Lautaro sta bene, sa che deve concentrarsi sul giocare senza dare importanza a ciò che si dice intorno a lui, che non sono vere».

fonte: ole.com