Lautaro Martinez, nel girone di ritorno segni meno ma qualcosa è cambiato

Lautaro Martinez è il capocannoniere dell’Inter in campionato. Tuttavia, tra girone di andata e di ritorno il trend del Toro spesso è cambiato. La speranza è che questo non accada nel 2022

NUMERI − Lautaro Martinez con la rete messa a referto a Salerno ha raggiunto quota 11 gol in campionato, nonché il record di Mauro Icardi di cinque partite consecutive in gol della stagione 2018/19. Il Toro è in un momento di forma decisamente importante (vedi articolo) e il rinnovo di contratto sembra avergli fatto piuttosto bene (a parte la grana rigori). La sua crescita nell’ultimo biennio è stata esponenziale sia in termini di numeri che di prestazione. Al primo anno di Antonio Conte, sono state 14 le marcature siglate in campionato (21 complessive); 17, invece, solo in Serie A l’anno successivo (19 totali).

DUE FACCE − Se i numeri nel complesso sono abbastanza positivi, vi è però una certa discrepanza tra girone di andata e quello di ritorno. Se al primo anno contiano, Lautaro Martinez riuscì a mettere a referto 10 reti al primo giro di boa dell’annata, ciò non si confermò nel secondo con appena quattro marcature siglate. Bilancio migliore ma non del tutto lo scorso anno, quando segnò nove gol nel girone d’andata e otto in quello di ritorno. Tali dati dimostrano, dunque, un Lautaro Martinez più in palla nella prima parte di stagione piuttosto che nella seconda.

CONTINUITÀ − Quest’anno si spera che il trend del Toro goda di una certa costanza se non addirittura migliori. I presupposti ci sono. Rispetto all’anno passato, Lautaro Martinez ha già raggiunto il record personale di reti in Serie A nel primo giro di boa nonché quello di Icardi del 2018. Il Toro versione protagonista e non co-protagonista è più responsabilizzato senza l’ingombrante presenza di Lukaku al suo fianco. Inoltre, il grande gioco offensivo e spettacolare dei nerazzurri lo portano costantemente ad essere pericoloso sotto porta. La speranza è che tutto ciò sia di buon auspicio per il 2022 interista.