Lautaro Martinez, che gestione aspettarsi a partire da Verona-Inter

Lautaro Martinez fa gli straordinari in Argentina ma ad attenderlo in Italia c’è Verona-Inter. Proviamo a capire come Simone Inzaghi sceglierà di gestire l’argentino dopo la sosta per le Nazionali.

LA GESTIONE – Sabato pomeriggio, in un inconsueto appuntamento delle ore 15.00, i nerazzurri torneranno in campo dopo la sosta per le Nazionali. Per la squadra di Simone Inzaghi il rientro in Serie A si aprirà con Verona-Inter, sfida valevole per la tredicesima giornata di campionato. In quell’occasione, come nei precedenti appuntamenti, i riflettori non potranno che essere puntati su Lautaro Martinez. Il rendimento del capitano nerazzurro nelle ultime partite ha dato da discutere, come anche il suo recente comportamento fuori dal campo. Evidente, infatti, la stanchezza fisica di Lautaro Martinez, alla quale sembra essersi aggiunta anche la poca lucidità a livello psicologico. Per questo ci si chiede come mister Simone Inzaghi avrà intenzione di gestire il suo leader a partire da Inter-Verona.

Come Inzaghi gestirà Lautaro Martinez? Il punto a partire da Verona-Inter

IL PUNTO – Prima di guardare all’utilizzo futuro di Lautaro Martinez è bene guardare al recente passato, utile a comprendere meglio le intenzioni dell’allenatore Inzaghi. Quest’ultimo, finora, non ha mai voluto rinunciare al suo capitano – almeno in Italia – nonostante le prestazioni non sempre brillanti e producenti dell’argentino. Sempre titolare in Serie A e alternativa del secondo tempo in Champions League, Lautaro Martinez ha avuto davvero pochissimo tempo per poter tirare il fiato e ritrovare la sua condizione fisica ideale. Soprattutto perché l’Argentina gli ha spesso richiesto gli straordinari. Proprio come sta accadendo in questi giorni, in occasione dell’ennesima pausa per le Nazionali.

AL RIENTRO – Proprio alla luce della sfida contro il Paraguay (giocata interamente dall’attaccante nerazzurro) e della prossima contro Perù, è possibile pensare che in Verona-Inter Lautaro Martinez possa partire dalla panchina. La seconda sfida di qualificazione ai Mondiali dell’Argentina, infatti, è in programma mercoledì notte, praticamente solo tre giorni prima di Verona-Inter. Altri novanta minuti per il ‘Toro’ e un viaggio intercontinentale potrebbero mettere a dura prova la titolarità nella trasferta italiana al rientro, con pochissimi allenamenti a disposizione per recuperare.

ALTERNATIVA – Subito dopo Verona-Inter Inzaghi difficilmente farà a meno del suo Lautaro Martinez, soprattutto considerando che a Milano arriverà il Lipsia in settimana per l’incrocio di Champions League. L’impegni nerazzurri, poi, continueranno ad essere soffocanti nelle prossime settimane, per non dire mesi. E se il filotto di titolarità del capitano fin qui non ha aiutato a ritrovare la giusta forma fisica, non è da escludere che Inzaghi possa provare un’altra opzione. Ovvero quella di lasciar rifiatare Lautaro Martinez, provando a dare più spazio a chi, come Mehdi Taremi e Marko Anrutovic, fin qui ne ha avuto davvero poco.