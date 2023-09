Lautaro Martinez futuro incerto? Parla l’agente: «Vuole restare all’Inter!»

Alejandro Camano, agente del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, nel corso di un suo intervento a “TV Play” in diretta su Twitch ha parlato del futuro dell’attaccante argentino, facendo riferimento al suo contratto e alle offerte arrivate in estate.

VOGLIA DI INTER – Lautaro Martinez è felice di vestire la maglia e la fascia da capitano nerazzurra, e del suo futuro ne ha parlato così il suo agente: «Rinnovo? È qui perché gli piacciono società e squadra. Quest’estate tutti hanno parlato di una possibile cessione, ma lui ha deciso di restare perché ritiene che la sua squadra sia l’Inter. È felice, è il capitano. Bisogna lavorare per fare in modo che sia sempre felice. Il rinnovo è una possibilità, ne abbiamo parlato. Ci siamo promessi di lavorare per la tranquillità del giocatore e del club. Avere un legame duraturo è importante per tutti. Ha rifiutato tante opzione: vuole restare all’Inter!».

OFFERTE IN ESTATE – Alejandro Camano ha parlato anche delle offerte arrivate dall’Arabia Saudita: «È un mercato ricco di tentazioni , e ha avuto tante proposte, non soltanto da lì. Quando gliene parlo, mi dice “Inter Ale, Inter”. Ha un’affinità totale con società e tifosi. Ha senso di appartenza ed è importante. Non ha voluto ascoltare altre offerte».