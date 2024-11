Lautaro Martinez furioso, ora Fiorentina-Inter per sfogarsi! – CdS

Meno uno a Fiorentina-Inter e Lautaro Martinez ci arriva con una rabbia dentro non da poco. Ha fatto rumore la sua esclusione dal “Fifa Best Men’s Player”.

ASSENTE – Lautaro Martinez non si spiega la sua esclusione dal Fifa Best Men’s Player, premio che la Fifa riconosce ogni anno al giocatore migliore di tutto l’anno solare. E in effetti, tale assenza non ha alcun senso. Il Toro ha vinto nel 2024 sia lo scudetto della seconda stella con l’Inter da capocannoniere e miglior giocatore della Serie A, ma anche la Copa America con la maglia dell’Argentina. Sempre da top scorer. Insomma, il Toro meritava di sedere al tavolo con gli altri candidati in lizza. Lautaro Martinez infatti è stato escluso, mentre figurano Carvajal, Haaland, Valverde, Wirtz, Bellingham, Mbappé, Yamal, Messi, Rodri, Kroos e Vinicius. Anche Beppe Marotta ha voluto difendere il suo giocatore. Domani, il capitano può sfogare tutta la sua rabbia in Fiorentina-Inter.

Lautaro Martinez verso Fiorentina-Inter: rabbia da sfogare

AVVELENATO – Lautaro Martinez non trova gol da quasi un mese, l’ultimo è stato messo a referto il 3 novembre contro il Venezia. Poi digiuno contro Napoli e Lipsia. Mentre col Verona, causa attacco febbrile, ha visto la goleada da casa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Toro è avvelenato. Ad Appiano Gentile, tutti hanno cercato di supportarlo e domani a Firenze proverà a tutti i costi a segnare per rispondere anche alla Fifa. Se c’è un motivo da ricercare per la sua esclusione, potrebbe essere quello riconducibile a questo inizio di stagione un po’ balbettante.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno